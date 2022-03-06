Фактично немає електрики, води

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, наразі бойовики не дають можливості евакуювати людей.

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Дуже складна ситуація у низці міст Сумської області, насамперед, це Охтирка та Тростянець. Це міста, де фактично немає електроенергії, немає водопостачання. Реально міста знаходяться просто на межі гуманітарної катастрофи,

– заявив Денисенко.

У Тростянці росіяни просто обікрали усі магазини. Тільки завдяки старанням кількох місцевих людей випікається хліб, його безкоштовно роздають людям.

За словами Денисенка у Маріуполі теж досить складна ситуація. Вчора не вдалося зробити жодних гуманітарних коридорів. Ситуація на межі гуманітарної катастрофи.

Ворог продовжує обстрілювати Охтирський район / Фото ОДА Сумщини

Ніч відносно спокійна

Водночас Денисенко зауважив, що загалом ніч пройшла відносно спокійно у межах кордону, як і у Києві. Втім, на підступах до столиці стоїть величезна армада російської техніки, а ситуація в Ірпені, Бучі та Гостомелі вкрай складна.

Російські окупанти намагалися зробити прорив у районі Балаклії у бік Дніпропетровської області, але українські захисники розбили колону ворожої техніки, як і на Сумщині.

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