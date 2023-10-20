В Авдеевке Путин хочет повторить такой же сценарий, когда после котла в Дебальцево были подписаны договоренности "Минск-2". Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Путин хочет повторить сценарий
Как отметил Роман Свитан, риторика Путина и силы, средства россиян, брошенные на это направление, свидетельствуют, что это исключительно политическая задача. Ведь с военной точки зрения захватчики не смогут окружить Авдеевку. Возможно только краткосрочное окружение.
В Кремле надеются повторить сценарий, который уже был в истории российско-украинской войны. После котла в Дебальцево в 2015 году были подписаны договоренности "Минск-2".
Россияне выполняют задачи с окружения Авдеевки, чтобы Путин мог торговаться, как это было с котлом в Дебальцево. За это он получил "Минск-2". Исходя из риторики, которую мы видим в последнее время, Путин дает намеки на "мирные отношения", замораживание конфликта,
– считает он.
По словам полковника ВСУ в запасе, на Авдеевском направлении у оккупантов осталось боеприпасов примерно на неделю. Большинство техники врага также уже перебиты. Далее россияне будут наступать живой силой и потерпят поражение.
Свитан о боях за Авдеевку: смотрите видео
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не покидают попытки окружить Авдеевку. За минувшие сутки враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное и Северное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении украинские защитники наносят оккупантам многочисленные потери. За последние сутки потери врага составили только на этом направлении убитыми и ранеными – около 900 оккупантов. Также уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побывал под Авдеевкой, где сейчас самая горячая ситуация. Он сообщил, что там оккупанты активно применяют штурмовые подразделения. Враг бросает множество бронетехники, а также использует авиацию и артиллерию.
- По информации DeepState, под Авдеевкой Россия потеряла не менее 60 единиц военной техники. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что это не окончательные цифры и потери. Очевидно, потери врага на этом направлении могут быть больше и в технике, и в живой силе.