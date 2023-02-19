Бахмутское направление остается одним из самых трудных на фронте. Что происходит сейчас в Бахмуте – расскажет 24 Канал.

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Непокоренный Бахмут

В сети обнародовали видео, на котором показали, что происходит в Бахмуте утром 19 февраля. На кадрах можно увидеть, что сейчас город – полностью пуст, однако его продолжают надежно защищать украинские защитники.

Российские изверги обстреляли здания Бахмута, сейчас на них видны следы от снарядов и обгоревшие окна и балконы.

Кроме этого, на видео слышны мощные обстрелы окупантов, поскольку они неустанно и цинично продолжают наносить удары по Бахмуту. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины держат город под своим контролем и не собираются сдавать его россиянам.

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