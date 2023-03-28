Однако сейчас наступает решающая ситуация на фронте, когда противник практически исчерпывает все свои профессиональные силы и бросают в бой. последние подразделения ППК "Вагнер". Об этом 24 Канала рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
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Наступление практически остановлено
По его словам, оккупанты привлекают остатки профессиональных сил воздушно-десантных войск и десантно-штурмовых бригад морской пехоты.
"Вагнеровцы" на 80% уничтожены, но их последние подразделения также бросают в бой. Под Угледаром была почти уничтожена морская пехота противника, но еще туда Россия подтягивает силы из Сибири, с Дальнего Востока, пытаясь продвинуться по критическим направлениям – в Бахмуте и Авдеевке.
– подчеркнул генерал армии.
Он подчеркнул, что наступление врага практически остановлено. Проводится мощный оборонительный и контроборонный наступательные действия локального характера. Это снизило темпы противника по многим направлениям, снизилась интенсивность огня. У них есть исчерпывающие ресурсы человеческого, военного, стрелкового, а также боеприпасов.
Ситуация на фронте: смотрите видео
Уничтожаем резервы врага
"Наши бойцы отмечают, что в 2 – 3 раза уменьшены обстрелы в сутки. И это свидетельство того, что у противника есть проблемы. Они еще пробуют подтянуть резервы, боеприпасы. Но мы имеем возможность уничтожить их склады и обеспечить полный огневой контроль их логистики" , – уверен Маломуж.
Генерал армии отметил, что наступает кульминация боев. Она очень тонкая. Хотя в Бахмуте и Авдеевке враг пытается использовать последние резервы, чтобы продвинуться хотя бы несколько десятков метров и доложить Путину, что есть перспектива захвата этих двух городов и двигаться дальше. Но у них ничего не выходит.
Этот переломный этап наши воины смогут использовать для создания предпосылок нашей контратаки и более мощных наступательных операций. Этот тот период, когда мы сдержали врага, уничтожаем резервы – в течение дня он терпит потери 800 – 1110 человек,
– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.
По словам Николая Маломужа, сегодня потенциал врага критический. И в это время украинские силы подтягивают мощное вооружение, технику. Нам поступают от союзников танки, БТР, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы – то, что создает предпосылки для формирования мощных ударных бригад, батальонов для освобождения наших территорий.
Планы России по так называемому наступлению
- В НАТО заявили, что Россия начала свое долгожданное наступление после нескольких месяцев зимнего застоя. Минобороны Великобритании через несколько дней констатировало, что Россия "продвигается, если вообще продвигается, не километрами, а метрами".
- Один высокопоставленный американский дипломат тоже прокомментировал "прогресс" Кремля, заявив: "Россия заявила, что начинает новое наступление. Что ж, если это так, то это очень плачевно".
- Bloomberg сообщает, что Кремль отказался от планов дальнейшего наступления на Украину этой весной после того, как не смог добиться значительного успеха. По словам украинских и западных официальных лиц, почти все из 300 000 российских военных, мобилизованных осенью, на поле боя. Однако за последние несколько месяцев государству-агрессорцу не удалось захватить ни один крупный город.