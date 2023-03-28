Проте зараз наступає вирішальна ситуація на фронті, коли противник практично вичерпує всі свої професійні сили і кидають у бій останні підрозділи ПВК "Вагнер". Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Наступ практично зупинений

За його словами, окупанти залучають залишки професійних сил повітряно-десантних військ та десантно-штурмових бригад морської піхоти.

"Вагнерівці" на 80% знищені, але їхні останні підрозділи також кидають у бій. Під Вугледаром була майже знищена морська піхота противника, але ще туди Росія підтягує сили з Сибіру, з Далекого Сходу, намагаючись просунутись по критичних напрямках – в Бахмуті та Авдіївці,

– наголосив генерал армії.

Він підкреслив, що наступ ворога практично зупинений. Проводиться потужний оборонні та контроборонні наступальні дії локального характеру. Це знизило темпи противника по багатьох напрямкам, знизилась інтенсивність вогню. У них є вичерпність ресурсу людського, військового, стрілецького, а також боєприпасів.

Ситуація на фронті: дивіться відео

Знищуємо резерви ворога

"Наші бійці відмічають, що у 2 – 3 рази зменшено обстрілів на добу. І це свідчення того, що у противника є проблеми. Вони ще пробують підтягнути резерви, боєприпаси. Але ми маємо можливості знищити їхні склади і забезпечити повний вогневий контроль їхньої логістики", – впевнений Маломуж.

Генерал армії відзначив, що наступає кульмінація боїв. Вона надзвичайно тонка. Хоча в Бахмуті і Авдіївці ворог намагається використати останні резерви, щоб просунутись хоча б не декілька десятків метрів і доповісти Путіну, що є перспектива захоплення цих двох міст і рухатись далі. Але в них нічого не виходить.

Цей переломний етап наші вояки зможуть використати, щоб створити передумови нашої контратаки і більш потужних наступальних операцій. Цей той період, коли ми стримали ворога, знищуємо резерви – протягом дня він зазнає втрати 800 – 1110 людей,

– зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

За словами Миколи Маломужа, сьогодні потенціал ворога є критичним. І в цей час українські сили підтягують потужне озброєння, техніку. Нам поступають від союзників танки, БТР, самохідні артилерійські установки, боєприпаси – те, що створює передумови формування потужних ударних бригад, батальйонів для звільнення наших територій

Плани Росії щодо так званого наступу