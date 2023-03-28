Проте зараз наступає вирішальна ситуація на фронті, коли противник практично вичерпує всі свої професійні сили і кидають у бій останні підрозділи ПВК "Вагнер". Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.
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Наступ практично зупинений
За його словами, окупанти залучають залишки професійних сил повітряно-десантних військ та десантно-штурмових бригад морської піхоти.
"Вагнерівці" на 80% знищені, але їхні останні підрозділи також кидають у бій. Під Вугледаром була майже знищена морська піхота противника, але ще туди Росія підтягує сили з Сибіру, з Далекого Сходу, намагаючись просунутись по критичних напрямках – в Бахмуті та Авдіївці,
– наголосив генерал армії.
Він підкреслив, що наступ ворога практично зупинений. Проводиться потужний оборонні та контроборонні наступальні дії локального характеру. Це знизило темпи противника по багатьох напрямкам, знизилась інтенсивність вогню. У них є вичерпність ресурсу людського, військового, стрілецького, а також боєприпасів.
Ситуація на фронті: дивіться відео
Знищуємо резерви ворога
"Наші бійці відмічають, що у 2 – 3 рази зменшено обстрілів на добу. І це свідчення того, що у противника є проблеми. Вони ще пробують підтягнути резерви, боєприпаси. Але ми маємо можливості знищити їхні склади і забезпечити повний вогневий контроль їхньої логістики", – впевнений Маломуж.
Генерал армії відзначив, що наступає кульмінація боїв. Вона надзвичайно тонка. Хоча в Бахмуті і Авдіївці ворог намагається використати останні резерви, щоб просунутись хоча б не декілька десятків метрів і доповісти Путіну, що є перспектива захоплення цих двох міст і рухатись далі. Але в них нічого не виходить.
Цей переломний етап наші вояки зможуть використати, щоб створити передумови нашої контратаки і більш потужних наступальних операцій. Цей той період, коли ми стримали ворога, знищуємо резерви – протягом дня він зазнає втрати 800 – 1110 людей,
– зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.
За словами Миколи Маломужа, сьогодні потенціал ворога є критичним. І в цей час українські сили підтягують потужне озброєння, техніку. Нам поступають від союзників танки, БТР, самохідні артилерійські установки, боєприпаси – те, що створює передумови формування потужних ударних бригад, батальйонів для звільнення наших територій
Плани Росії щодо так званого наступу
- У НАТО заявили, що Росія почала свій довгоочікуваний наступ після кількох місяців зимового застою. Міноборони Великої Британії через кілька днів констатувало, що Росія "просувається, якщо взагалі просувається, не кілометрами, а метрами".
- Один високопоставлений американський дипломат теж прокоментував "прогрес" Кремля, заявивши: "Росія заявила, що починає новий наступ. Що ж, якщо це так, то це дуже жалюгідно".
- Bloomberg повідомляє, що Кремль відмовився від планів подальшого наступу на Україну цієї весни після того, як не зміг досягти значного успіху. Видання зазначає, що за словами українських і західних офіційних осіб, майже всі з 300 000 російських військових, мобілізованих восени, на полі бою. Однак, за останні кілька місяців державі-агресорці не вдалося захопити жодного великого міста.