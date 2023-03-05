Будут ли выводить украинские войска из Бахмута: Жданов о ситуации в городе

Эксперты американского Института изучения войны пишут, что украинские силы готовятся к отводу войск из некоторых районов Бахмута. Какое решение примет Генштаб – предугадать сложно.

Российские войска взялись за Бахмут, в котором проживало около 70 тысяч человек, с мая 2022 года. Так, скоро будет год, как они штурмуют этот город, при этом терпят колоссальные потери. Но в России не принято считать убитых и раненых, а приятно считать метры завоеванной чужой земли. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в сдержанном своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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ВСУ удерживают Бахмут

Как отмечает военный эксперт, количество войск, которое Россия бросает на штурм этого города или попытку его окружения, просто не укладывается в голову. Оккупанты грузовиками подвозят личный состав и бросают его в бой.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что мы будем продолжать удерживать Бахмут, если ситуация не станет критической. Жданов акцентирует: трудно оценить, стала ли она такой, поскольку полная картина происходящего известна только Генштабу. Каким будет его окончательное решение – неизвестно.

Пока что город в критическом состоянии, снабжение войск под большим вопросом. По информации иностранных разведок, за последние 36 часов было взорвано несколько мостов, которые находятся за городом и были расположены на путях поставки, следующих через Часы Яр. Теперь обеспечение группировки в Бахмуте затруднено еще больше,

– заметил Жданов.

Однако наши войска содержат город, даже учитывая подкрепление, которое было отправлено в конце этой недели.

"Они даже остановили продвижение российских войск практически по всем направлениям – как на окраинах города при попытках окружить этот город, так и в середине самого города. Хотя враг настойчиво продолжает атаковать наши позиции, очень много артиллерии сосредоточено, огневые налеты нашими войсками идут круглосуточно. Поэтому удержание дается очень тяжело", – утверждает Жданов.

Жданов об удержании Бахмута: смотрите видео

Последние потери врага