Об этом в эфире 24 Канала рассказал старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петривский. По его словам, кадровые российские войска теряют инициативу на флангах.
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"Успех украинской армии будет только расти. Думаю, в ближайшее время мы увидим перелом на фронте. Наш Генштаб действует стратегически разумно. Мы доверяем этим решениям. В ближайшем будущем будет значительное и тактическое, и стратегическое преимущество на стороне ВСУ", – уверен он.
ВСУ смогут отбить свои территории
Петривский отметил, что есть определенная стратегия нашего Генштаба, которая предусматривает освобождение всех территорий Украины и не исключает более масштабных контрударов на других направлениях. Бахмут является одним из тактических отрезков фронта.
Мы их (россиян – 24 Канал) истощаем, бьем в слабые места. Мы должны наблюдать за всей линией фронта. Как мы видим по предыдущим месяцам ведения боевых действий, после любых наших тактических временных отходов мы всегда переходим в контратаку и отбиваем гораздо большие территории,
– подчеркнул он.
Старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады подчеркнул, что нужно верить официальной информации от Генштаба и не распространять разную дезинформацию о контрнаступлении ВСУ.
Что происходит в Бахмуте: смотрите видео
Пригожин ищет оправдание
Антон Петривский обратил внимание на многочисленные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, где он жалуется, что у его наемников нет боеприпасов и ругает руководство России.
"Пригожин готовит почву, чтобы оправдать неудачи на этом направлении и отбросить от себя все обвинения. Он видит, что стратегически будет большое поражение. Он понимает, что надо обвинить руководство России, чтобы потом никто не обвинял его и ЧВК "Вагнер", – считает военный.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении только за утро 13 мая нашим воинам удалось продвинуться вглубь еще на 300 метров. По его словам, продвижение ВСУ проходит в рамках оборонной операции. Украинские военные проводят определенные контрнаступательные действия.
- Ранее Череватый заявлял, что на Бахмутском направлении в результате активной обороны наши подразделения на севере и юге Бахмутского фронта смогли отбросить оккупантов на расстояние от 55 метров до 1,5 километра.
- В ISW отмечают, после успешных контратак ВСУ добились значительных успехов на северо-западе от Бахмута. На геолокационных кадрах, опубликованных 12 мая, видно, как российские захватчики убегают от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища. Это примерно в 4 километрах северо-западнее от Бахмута.