Про це в ефірі 24 Каналу розповів старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський. За його словами, кадрові російські війська втрачають ініціативу на флангах.
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"Успіх української армії буде лише зростати. Думаю, найближчим часом ми побачимо перелом на фронті. Наш Генштаб діє стратегічно розумно. Ми довіряємо цим рішенням. У найближчому майбутньому буде значна і тактична, і стратегічна перевага на боці ЗСУ", – впевнений він.
ЗСУ зможуть відбити свої території
Петрівський зазначив, що є певна стратегія нашого Генштабу, яка передбачає звільнення усіх територій України та не виключає набагато масштабніших контрударів на інших напрямках. Бахмут є одним із тактичних відтинків фронту.
Ми їх (росіян – 24 Канал) виснажуємо, б’ємо у слабкі місця. Ми повинні спостерігати за усією лінією фронту. Як ми бачимо з попередніх місяців ведення бойових дій, за будь-якими нашими тактичними тимчасовими відходами ми завжди переходимо в контратаку і відбиваємо набагато більші території,
– підкреслив він.
Старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади наголосив, що потрібно вірити офіційній інформації від Генштабу та не поширювати різну дезінформацію про контрнаступ ЗСУ.
Що відбувається у Бахмуті: дивіться відео
Пригожин шукає виправдання
Антон Петрівський звернув увагу на численні заяви власника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина, де він ниє, що в його найманців нема боєприпасів та облаює керівництво Росії.
"Пригожин готує ґрунт, щоб виправдати невдачі на цьому напрямку і відкинути від себе звинувачення. Він бачить, що стратегічно буде велика поразка. Він розуміє, що треба звинуватити керівництво Росії, щоб потім ніхто не звинувачував його та ПВК "Вагнер", – вважає військовий.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку лише за ранок 13 травня нашими воїнам вдалось просунутись углиб ще на 300 метрів. За його словами, просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції. Українські військові проводять певні контрнаступальні дії.
- Раніше Череватий заявляв, що на Бахмутському напрямку у результаті активної оборони наші підрозділи на півночі та півдні Бахмутського фронту змогли відкинути окупантів на відстань від 55 метрів до 1,5 кілометра.
- В ISW зазначають, після успішних контратак ЗСУ досягли значних успіхів на північний захід від Бахмута. На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 травня, видно, як російські загарбники втікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища. Це приблизно за 4 кілометри на північний захід від Бахмута.