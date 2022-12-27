В Бахмуте продолжаются интенсивные бои и чувствуется, что враг хочет в короткие сроки оккупировать город и территории Донецкой области. Об этом 24 каналу рассказал военный капеллан УГКЦ Михаил Гредиль.
Обратите внимание Россияне "выдыхаются" и ищут возможность для паузы: в ISW проанализировали бои под Бахмутом
"Вагнеровцы" доказывают, что лучше регулярной армии России
Он отметил, что приехал в Бахмут, чтобы встретиться с нашими военными медиками и передать им бронированный автомобиль для эвакуации раненых.
По его словам, в городе очень тяжелая ситуация. Особенно интенсивно там действует террористическая группировка "Вагнер". Они показывают и доказывают, что лучше, чем регулярная армия России.
"Однако наши военные сильно взбешены этой ситуацией, учитівая, какая сейчас погода, сколько наших воинов отдает свою жизнь на этом направлении", - подчеркнул капеллан.
Что происходит в Бахмуте: смотрите видео
Обстрелы не прекращаются
Он отметил, что наши военные намерены как можно быстрее уничтожить врага для того, чтобы отдохнуть и улучшить ситуацию на бахмутском направлении.
В Бахмуте обстрелы не прекращаются вообще. Враг бьет не только по военным, но и по гражданской инфраструктуре. Пылают дома, магазины. Реальный ад в этом Бахмуте,
– говорит он.
Гредиль отметил, что в городе он не увидел пешеходов, людей, которые гуляли по улицам, проходили куда-то.
"Мы общались с военными и они рассказали, что достаточно много людей осталось в Бахмуте. Они сейчас сидят в подвалах. Это в основном старшее население, но также есть молодые люди и даже дети", – рассказал он.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Оккупанты месяцами пытаются захватить Бахмут, но им не удается это сделать. Впрочем, перед врагом стоит более амбициозная задача – выйти на административные границы Донецкой области до конца этого года. В то же время оккупанты не могут справиться даже с окружением Бахмута.
- Институт изучения войны подчеркивает, что по его наблюдениям наступление российских войск в районе Бахмута начинает замедляться. Ведь Российским вооруженным силам нужно перегруппироваться, чтобы подготовиться к более тщательному и более агрессивному наступлению на украинские позиции.
- Советник Офиса Президента Алексей Арестович, рассказал, что командование оккупантов бросает в наступление на Бахмут зэков без касок и бронежилетов. Также он скептически оценил информацию о том, что в России планируется призвать еще 300 тысяч человек на военную службу. Арестович подчеркнул, что в стране-агрессоре серьезные проблемы с снаряжением.