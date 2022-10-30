Что россияне делают под Бахмутом

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что в российской армии Бахмутом занимается преимущественно ЧВК "Вагнера", то есть так называемые частники, подтягивающие себе в помощь заключенных из российских тюрем. Вражеских мобилизованных в этом районе мало.

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По словам Свитана, оккупанты совершают под Бахмутом определенные наступательные действия, упираются в наши линии обороны и пытаются их проломить. В основном они используют для этого танки и артиллерию.

"Артиллерия перемалывает наши позиции, а дальше уже штурмовики с поддержкой танков и брони пытаются занять наши позиции. Этим они занимаются последние несколько месяцев, им, конечно, тяжело", – объяснил военный эксперт.

ВСУ продолжают стоять

Украинские войска продолжают оборонять Бахмут и не собираются его сдавать. Однако и россияне, несмотря на отсутствие видимых успехов, не собираются оттуда отходить. Следовательно, эта боевая линия, похоже, будет оставаться горячей до конца боевых действий и победы Украины.

Скорее всего, крайний россиянин погибнет именно на этой линии. Хорошо бы, если бы это был Пригожин,

– подытожил Свитан.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

Россияне потеряли под Бахмутом до 8 тысяч бойцов

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что за последние полтора месяца россияне только под Бахмутом потеряли до 8 тысяч военных. Это одно из направлений, где у врага просто безумные потери.

Вместе с тем, оккупанты потеряли и территорию, которую настойчиво пытались захватить за эти же полтора месяца. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ понадобилось для этого всего 48 часов.