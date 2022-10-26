ВСУ не пускают врага
Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что сегодня именно район Бахмута является передовой украинского духа, ведь оккупанты сосредоточили там все, что могли.
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По словам Череватого, там захватчики бьют всеми видами ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня, авиацией, ракетами, минометами и танками.
И при всем этом наши воины стоят, показывая невероятный героизм, мужество и военную обученность, слаженность и солидарность. Мы тоже несем потери, но стоим,
– подчеркнул представитель Восточной группировки.
Он добавил, что хотя российские войска действительно прилагают максимальные усилия, украинские защитники не дают врагу пройти дальше и уверенно защищают родные земли.
Сергей Череватый рассказал о ситуации на Востоке: смотрите видео
Последние новости из Бахмута
- Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные отгоняют врага и находятся на выгодных позициях. Так, в последние дни они кое-где отодвинули россиян на расстояние до 2 километров. Однако полностью угроза еще не снята.
- Оккупанты так уперлись в Бахмут, потому что для них очень важно завоевать какие-то территории в Донецкой области. Путин приказал им захватить весь Донбасс, но стало ясно, что этого не будет. Так что они пытаются хоть как-то закрепиться в регионе.
- Заметим, что именно на Бахмутском направлении сейчас воюют многие вагнеровцы. Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин использует войну и в частности боевые действия в этом районе для собственной информационной кампании, однако пропагандисты часто приписывают ему больше побед около Бахмута, чем на самом деле.