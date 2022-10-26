ЗСУ не пускають ворога
Про це 24 каналу розказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він наголосив, що сьогодні саме район Бахмута є передовою українського духу, адже окупанти зосередили там все, що могли.
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За словами Череватого, там загарбники б'ють усіма видами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню, авіацією, ракетами, мінометами і танками.
І попри все це, наші воїни стоять, показуючи неймовірний героїзм, мужність і військову навченість, злагодженість та солідарність. Ми теж зазнаємо втрат, але стоїмо,
– наголосив речник Східного угруповання.
Він додав, що хоч російські війська і справді докладають максимальних зусиль, українські захисники не дають ворогу пройти далі і впевнено боронять рідні землі.
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Останні новини з Бахмута
- Радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові відганяють ворога та перебувають на вигідних позиціях. Так, останніми днями вони подекуди відсунули росіян на відстань до 2 кілометрів. Однак повністю загрозу ще не знято.
- Окупанти так вперлися у Бахмут, бо для них надзвичайно важливо завоювати якісь території на Донеччині. Путін наказав їм захопити увесь Донбас, але вже стало зрозуміло, що цього не буде. Тож вони намагаються хоч якось закріпитися у регіоні.
- Зауважимо, що саме на Бахмутському напрямку зараз воює багато вагнерівців. Власник ПВК "Вагнер" Прігожин використовує війну та зокрема бойові дії у цьому районі для власної інформаційної кампанії, однак пропагандисти часто приписують йому більше перемог біля Бахмута, ніж є насправді.