ЗСУ не пускають ворога

Про це 24 каналу розказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він наголосив, що сьогодні саме район Бахмута є передовою українського духу, адже окупанти зосередили там все, що могли.

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За словами Череватого, там загарбники б'ють усіма видами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню, авіацією, ракетами, мінометами і танками.

І попри все це, наші воїни стоять, показуючи неймовірний героїзм, мужність і військову навченість, злагодженість та солідарність. Ми теж зазнаємо втрат, але стоїмо,

– наголосив речник Східного угруповання.

Він додав, що хоч російські війська і справді докладають максимальних зусиль, українські захисники не дають ворогу пройти далі і впевнено боронять рідні землі.

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