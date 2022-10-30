Що росіяни роблять під Бахмутом

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що в російській армії Бахмутом займається переважно ПВК "Вагнера", тобто так звані приватники, які підтягують собі у допомогу ув'язнених з російських тюрем. Натомість ворожих мобілізованих у цьому районі мало.

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За словами Світана, окупанти здійснюють під Бахмутом певні наступальні дії, впираються в наші лінії оборони та намагаються їх проломити. Здебільшого вони використовують для цього танки та артилерію.

"Артилерія перемелює наші позиції, а далі вже штурмовики з підтримкою танків та броні намагаються зайняти наші позиції. Цим вони займаються останні кілька місяців, їм, звісно, ​​важко", – пояснив військовий експерт.

ЗСУ продовжують стояти

Українські війська продовжують обороняти Бахмут і не збираються його здавати. Однак і росіяни, попри відсутність видимих успіхів, не збираються звідти відходити. Відтак, ця бойова лінія, схоже, залишатиметься гарячою до кінця бойових дій та до перемоги України.

Скоріш за все, крайній росіянин загине саме на цій лінії. Добре було б, якби це був Пригожин,

– підсумував Світан.

Повний стрім з Романом Світаном: дивіться відео

Росіяни втратили під Бахмутом до 8 тисяч бійців

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що за останні півтора місяця росіяни лише під Бахмутом втратили до 8 тисяч військових. Це один із напрямків, де ворог має просто шалені втрати.

Разом із тим, окупанти втратили і територію, яку наполегливо намагалися захопити за цих же півтора місяця. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що ЗСУ знадобилося для цього всього 48 годин.