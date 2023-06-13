Об этом 24 Каналу рассказал старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петровский. По его словам, сказывается конфликт между российской армией и ЧВК "Вагнера".
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"Пришедшие на замену предыдущим подразделениям очень напуганы и ведут себя неадекватно. Они не имеют никаких успехов, но зато несут еще большие потери", – отметил Петриковский.
Россияне продолжают нести потери в Бахмуте: смотрите видео
Россияне демонстрируют отсутствие рациональной оборонной стратегии. Они просто продолжают забрасывать все мясом.
ВСУ набирают темпы
В свое время вагнеровцам удалось "мясными штурмами" отбить значительную часть городской застройки в самом Бахмуте. Но они так и не смогли полностью взять территорию города. К тому же украинские штурмовые бригады постоянно давили по флангам, просто теперь это приобрело большие масштабы.
"Мы перманентно освобождаем посадку за посадкой все большими темпами. Я думаю, это будет только нарастать", – добавил Петриковский.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Украинские военные не только держат свои позиции, но и откидают оккупантов на флангах на Бахмутском направлении. Несмотря на то, что Россия сосредотачивает на нем усилия, за последнюю неделю ВСУ удалось продвинуться на левом фланге на 1,5 километра, а на правом – на 3,5 километра.
- Кроме того, за прошедшую неделю украинские военные освободили Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Макаровку Донецкой области.
- В британской разведке отметили, что за каждые оккупированные 48 сантиметров Бахмута российская армия теряет одного солдата.