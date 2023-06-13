Про це 24 Каналу розповів старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський. За його словами, дається взнаки конфлікт між російською армією та ПВК "Вагнера".
До теми Як ЗСУ просунулися біля Бахмута: свіжі подробиці від Череватого
"Ті, що прийшли на заміну попереднім підрозділам, дуже налякані й поводяться неадекватно. Вони не мають жодних успіхів, але натомість зазнають ще більших втрат", – зазначив Петриківський.
Росіяни продовжують зазнавати втрат у Бахмуті: дивіться відео
Росіяни демонструють відсутність раціональної оборонної стратегії. Вони просто продовжують закидувати все м'ясом.
ЗСУ набирають темпів
Свого часу вагнерівцям вдалося "м'ясними штурмами" відбити значну частину міської забудови в самому Бахмуті. Але вони так і не змогли взяти повністю територію міста. До того ж українські штурмові бригади постійно тисли по флангах, просто тепер це набрало більших масштабів.
"Ми перманентно звільняємо посадку за посадкою все більшими темпами. Я думаю, це лише наростатиме", – додав Петриківський.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Українські військові не лише тримають свої позиції, але і відкидають окупантів на флангах на Бахмутському напрямку. Попри те, що Росія зосереджує на ньому зусилля, за останній тиждень ЗСУ вдалося просунутися на лівому фланзі на 1,5 кілометра, а на правому – на 3,5 кілометра.
- Крім того, за минулий тиждень українські військові звільнили Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Макарівку Донецької області.
- У британській розвідці зазначили, що за кожні окуповані 48 сантиметрів Бахмута російська армія втрачає одного солдата.