Такое мнение 24 Каналу выразил бывший работник внешней разведки КГБ Сергей Зеленько. По его словам, главарь вагнеровцев Евгений Пригожин уже понял это.
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"В Бахмуте у нас появился отличный шанс сделать для Путина тот Сталинград, которым он стал для Гитлера", – сказал Зеленько.
Бахмут может стать ловушкой для Путина, как Сталинград – для Гитлера: смотрите видео
Как и Сталинград, Бахмут кажется практически захваченным. Но фланги российской армии постоянно отодвигаются, поэтому оккупанты могут оказаться в "тисках", если не успеют вовремя выйти.
Почему вагнеровцы потерпели поражение под Бахмутом
"Вагнеровская операция никогда не планировалась как война в поле против регулярной армии. Их основной театр военных действий в Сирии, Азии, Африке, Южной Америке. Они контролировали месторождения золота, нефтепромыслы, какие-то стратегические объекты", – отметил бывший разведчик.
Зеленько добавил, что из вагнеровцев выжали все, что можно было. Дальнейшее использование их в войне против Украины будет означать то же, что "умножить на ноль". Пригожин сразу это понял.
Ситуация под Бахмутом: коротко
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что вагнеровцы покинули пригород Бахмута, но все еще находятся в самом городе. Их заменили армейскими регулярными отрядами.
- В настоящее время ВСУ контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". Враг из артиллерии пытается остановить наше продвижение по флангам.
- В Нацгвардии отметили, что украинские военные продолжают развивать успехи на флангах Бахмута. Защитники пытаются найти и уничтожить живую силу и технику противника.