Таку думку 24 Каналу висловив колишній працівник зовнішньої розвідки КДБ Сергій Зеленько. За його словами, ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин уже зрозумів це.
До теми У Зеленського назвали ключові досягнення ЗСУ за час оборони Бахмута
"У Бахмуті в нас з'явився чудовий шанс зробити для Путіна той Сталінград, яким він став для Гітлера", – сказав Зеленько.
Бахмут може стати пасткою для Путіна, як Сталінград – для Гітлера: дивіться відео
Як і Сталінград, Бахмут видається практично захопленим. Але фланги російської армії постійно відсовуються, тому окупанти можуть опинитись у "кліщах", якщо не встигнуть вчасно вийти.
Чому вагнерівці зазнали поразки під Бахмутом
"Вагнерівську операцію ніколи не планували як війну в полі проти регулярної армії. Їхній основний театр воєнних дій у Сирії, Азії, Африці, Південній Америці. Вони контролювали родовища золота, нафтопромисли, якісь стратегічні об'єкти", – зазначив колишній розвідник.
Зеленько додав, що з вагнерівців витиснули все, що можна було. Подальше використання їх у війні проти України означатиме те саме, що "помножити на нуль". Пригожин одразу це зрозумів.
Ситуація під Бахмутом: коротко
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що вагнерівці залишили передмістя Бахмута, але досі перебувають у самому місті. Їх замінили на армійські регулярні загони.
- Натепер ЗСУ контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині в районі "Літак". Ворог з артилерії намагається зупинити наше просування по флангах.
- У Нацгвардії зазначили, що українські військові продовжують розвивати успіхи на флангах Бахмута. Захисники намагаються виявити та знищити живу силу й техніку противника.