Они просили 80 тысяч снарядов. Это 3 – 4 дня стрельбы по всему фронту, длина которого достигает 1 500 километров. Они стреляют как по Херсону, так и в Кременной районе. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Все потребности не удовлетворят

ЧВК "Вагнера" просила 4 дня работы артиллерии исключительно в Бахмуте. Неизвестно, о каком периоде времени идет речь – одних сутках или одном месяце.

В российской армии есть снарядный голод. Этому есть как прямые доказательства, так и косвенные. Например, в той же утечке Пентагона известно, что они хотят где только угодно покупать снаряды, даже в Египте,

– отметил военный эксперт.

Они по всему миру ищут артиллерийские боеприпасы. Однако наши союзники оперативно реагируют на ситуацию.

Разведка Пентагона работает очень эффективно, у них есть дубинка, которая называется санкциями. Они все эти потоки переправляются в Украину. Поэтому я не верю, что все потребности "Вагнера" будут удовлетворены, и им передадут со складов столько, сколько нужно,

– уверяет Нарожный.

Вражеская армия действительно страдает от нехватки боеприпасов. Соответствующие обращения записывала и 155 бригада морской пехоты, и 130 механизированная бригада. Много сообщений, что снарядов не хватает.

Вагнеровцы готовятся к обороне

Как подчеркнул Нарожный, россияне прекрасно понимают, что у них длиннющий фронт, а у Украины есть резервы, которые прошли обучение. Они готовились в Британии, проходили боевое слаживание, все эти бригады получили западное оружие.

Скоро эти новые бригады примут участие в этом наступлении. И "Вагнер" готовится не наступать, а обороняться,

– акцентировал военный эксперт Павел Нарожный.

Ни в каких сообщениях со стороны врага речь не идет о наступлении россиян. Их резервы уничтожены. На Бахмутском направлении они готовятся держать наш удар.

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