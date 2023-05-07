Они просили 80 тысяч снарядов. Это 3 – 4 дня стрельбы по всему фронту, длина которого достигает 1 500 километров. Они стреляют как по Херсону, так и в Кременной районе. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.
Не упустите Может ли Россия пойти в новое мощное наступление: оценка Буданова
Все потребности не удовлетворят
ЧВК "Вагнера" просила 4 дня работы артиллерии исключительно в Бахмуте. Неизвестно, о каком периоде времени идет речь – одних сутках или одном месяце.
В российской армии есть снарядный голод. Этому есть как прямые доказательства, так и косвенные. Например, в той же утечке Пентагона известно, что они хотят где только угодно покупать снаряды, даже в Египте,
– отметил военный эксперт.
Они по всему миру ищут артиллерийские боеприпасы. Однако наши союзники оперативно реагируют на ситуацию.
Разведка Пентагона работает очень эффективно, у них есть дубинка, которая называется санкциями. Они все эти потоки переправляются в Украину. Поэтому я не верю, что все потребности "Вагнера" будут удовлетворены, и им передадут со складов столько, сколько нужно,
– уверяет Нарожный.
Вражеская армия действительно страдает от нехватки боеприпасов. Соответствующие обращения записывала и 155 бригада морской пехоты, и 130 механизированная бригада. Много сообщений, что снарядов не хватает.
Вагнеровцы готовятся к обороне
Как подчеркнул Нарожный, россияне прекрасно понимают, что у них длиннющий фронт, а у Украины есть резервы, которые прошли обучение. Они готовились в Британии, проходили боевое слаживание, все эти бригады получили западное оружие.
Скоро эти новые бригады примут участие в этом наступлении. И "Вагнер" готовится не наступать, а обороняться,
– акцентировал военный эксперт Павел Нарожный.
Ни в каких сообщениях со стороны врага речь не идет о наступлении россиян. Их резервы уничтожены. На Бахмутском направлении они готовятся держать наш удар.
Тоже интересно – Нарожный о том, что может усложнить увольнение Донбасса: смотрите видео
Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает нести катастрофические потери в Украине. По данным Генштаба, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 660 российских захватчиков.
- С начала полномасштабного вторжения уже погибли не менее 193 тысяч вражеских солдат. Заметим, что цифра не окончательная, потому что производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- Кроме того, агрессор теряет немало техники. Так, за последние сутки украинская армия превратила в металлолом: 6 танков, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 18 БПЛА оперативно-тактического уровня, 16 автомобильной техники и автоцистерн и 5 специальной техники.