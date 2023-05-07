Вони просили 80 тисяч снарядів. Це 3 – 4 дні стрільби на всьому фронті, довжина якого сягає 1 500 кілометрів. Вони стріляють як по Херсону, так і в районі Кремінної. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.
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Усі потреби не задовільнять
ПВК "Вагнера" просила 4 дні роботи артилерії винятково у Бахмуті. Невідомо, про який період часу йдеться – одну добу чи один місяць.
У російської армії є снарядний голод. Цьому є як прямі докази, так і непрямі. Наприклад, у тому самому витоку Пентагону відомо, що вони хочуть де тільки завгодно купувати снаряди, навіть у Єгипті,
– зазначив військовий експерт.
Вони по всьому світу шукають артилерійські боєприпаси. Однак наші союзники оперативно реагують на ситуацію.
Розвідка Пентагону працює дуже ефективно, у них є дубинка, яка називається санкції. Вони усі ці потоки переправляють в Україну. Тому я не вірю, що усі потреби "Вагнера" будуть задовільнені, і їм передадуть зі складів стільки, скільки треба,
– запевняє Нарожний.
Ворожа армія справді потерпає від нестачі боєприпасів. Відповідні звернення записувала і 155 бригада морської піхоти, і 130 механізована бригада. Багато повідомлень, що снарядів не вистачає.
Вагнерівці готуються до оборони
Як підкреслив Нарожний, росіяни прекрасно розуміють, що у них довжелезний фронт, а в Україні є резерви, які пройшли навчання. Вони готувалися у Британії, проходили бойове злагодження, усі ці бригади отримали західну зброю.
Скоро ці нові бригади братимуть участь у цьому наступі. І "Вагнер" готується не наступати, а оборонятися,
– акцентував військовий експерт Павло Нарожний.
У жодних повідомленнях з боку ворога не йдеться про наступ росіян. Їхні резерви винищені. На Бахмутському напрямку вони готуються тримати наш удар.
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Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" продовжує зазнавати катастрофічних втрат в Україні. За даними Генштабу, впродовж минулої доби наші військові ліквідували ще 660 російських загарбників.
- Від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло щонайменше 193 тисячі ворожих солдатів. Зауважимо, що цифра не остаточна, тому що здійснювати підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- Крім того, агресор втрачає чимало техніки. Так, за останню добу українська армія перетворила на брухт: 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобільної техніки та автоцистерн та 5 спеціальної техніки.