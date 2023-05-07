Вони просили 80 тисяч снарядів. Це 3 – 4 дні стрільби на всьому фронті, довжина якого сягає 1 500 кілометрів. Вони стріляють як по Херсону, так і в районі Кремінної. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Усі потреби не задовільнять

ПВК "Вагнера" просила 4 дні роботи артилерії винятково у Бахмуті. Невідомо, про який період часу йдеться – одну добу чи один місяць.

У російської армії є снарядний голод. Цьому є як прямі докази, так і непрямі. Наприклад, у тому самому витоку Пентагону відомо, що вони хочуть де тільки завгодно купувати снаряди, навіть у Єгипті,

– зазначив військовий експерт.

Вони по всьому світу шукають артилерійські боєприпаси. Однак наші союзники оперативно реагують на ситуацію.

Розвідка Пентагону працює дуже ефективно, у них є дубинка, яка називається санкції. Вони усі ці потоки переправляють в Україну. Тому я не вірю, що усі потреби "Вагнера" будуть задовільнені, і їм передадуть зі складів стільки, скільки треба,

– запевняє Нарожний.

Ворожа армія справді потерпає від нестачі боєприпасів. Відповідні звернення записувала і 155 бригада морської піхоти, і 130 механізована бригада. Багато повідомлень, що снарядів не вистачає.

Вагнерівці готуються до оборони

Як підкреслив Нарожний, росіяни прекрасно розуміють, що у них довжелезний фронт, а в Україні є резерви, які пройшли навчання. Вони готувалися у Британії, проходили бойове злагодження, усі ці бригади отримали західну зброю.

Скоро ці нові бригади братимуть участь у цьому наступі. І "Вагнер" готується не наступати, а оборонятися,

– акцентував військовий експерт Павло Нарожний.

У жодних повідомленнях з боку ворога не йдеться про наступ росіян. Їхні резерви винищені. На Бахмутському напрямку вони готуються тримати наш удар.

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