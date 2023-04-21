Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов. По его словам, со временем в городе может вообще не остаться зданий.
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Оккупанты уничтожают здания в Бахмуте
Волохов отметил, что россияне хотят захватить Бахмут, поставить там свой флаг, но не имеют успехов. Для того, чтобы захватить город, от него должно что-то остаться. В Бахмуте огромные разрушения.
Командир подразделения военной разведки TERRA объяснил, что захватчики находят здания, в которых находится украинская пехота, и уничтожают их разными средствами: авиабомбами, наземными артиллерийскими установками и минометами большого калибра.
Они разрушают это здание, а мы переходим в следующий. Если не будет никаких построек, а только сравненный с землей город, то и не будет, за что цепляться. Думаю, что Бахмут может постигнуть судьба Алеппо или Мариуполя, когда город полностью уничтожен,
– считает он.
Волохов о боях за Бахмут: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Он подчеркнул, что Россия концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и пытается захватить город. По словам командующего, ВСУ сдерживают напор противника в динамических боях, нанося ему существенные потери.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что воины ВСУ уже ведут контрнаступательные действия. Она отметила, что контрнаступательными действиями можно считать, в частности, оборону Бахмута и бои по другим направлениям фронта. ВСУ успешно останавливают там российских захватчиков.
- США давали неутешительные прогнозы по обороне Бахмута нашими защитниками. Несмотря на это, командование ВСУ решило защищать город до последнего. О позиции США по обороне города в Донецкой области стало известно после утечки якобы секретных документов американской разведки.