Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов. По его словам, со временем в городе может вообще не остаться зданий.

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Оккупанты уничтожают здания в Бахмуте

Волохов отметил, что россияне хотят захватить Бахмут, поставить там свой флаг, но не имеют успехов. Для того, чтобы захватить город, от него должно что-то остаться. В Бахмуте огромные разрушения.

Командир подразделения военной разведки TERRA объяснил, что захватчики находят здания, в которых находится украинская пехота, и уничтожают их разными средствами: авиабомбами, наземными артиллерийскими установками и минометами большого калибра.

Они разрушают это здание, а мы переходим в следующий. Если не будет никаких построек, а только сравненный с землей город, то и не будет, за что цепляться. Думаю, что Бахмут может постигнуть судьба Алеппо или Мариуполя, когда город полностью уничтожен,

– считает он.

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