Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов. За його словами, з часом у місті може взагалі не лишитись будівель.

Дивіться також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Окупанти знищують будівлі у Бахмуті

Волохов зазначив, що росіяни хочуть захопити Бахмут, поставити там свій прапор, але не мають успіхів. Для того, щоб захопити місто, від нього має щось залишитись. У Бахмуті величезні руйнації.

Командир підрозділу військової розвідки TERRA пояснив, що загарбники знаходять будівлі, в яких перебуває українська піхота, та знищують їх різними засобами: авіабомбами, наземними артилерійськими установками та мінометами великого калібру.

Вони руйнують цей будинок, а ми переходимо у наступний. Якщо не буде жодних будівель, а тільки зрівняне із землею місто, то й не буде, за що чіплятися. Думаю, що Бахмут може спіткати доля Алеппо чи Маріуполя, коли місто повністю знищене,

– вважає він.

Волохов про бої за Бахмут: дивіться відео

Ситуація в Бахмуті: останні новини