Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу.

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Що відбувається в Бахмуті

Сирський наголосив, що Росія концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте, за словами командувача, сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат.

Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БпЛА агресора: "Орлан" і ZALA,

– повідомив він.

Що зараз відбувається в Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганни Маляр повідомила, що ЗСУ уже проводять штурмові та контрнаступальні дії на Бахмутському, Авдіївського, Лиманському та Мар'їнському напрямках.

Проте не все так легко. Адже лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон наголосив, що окупанти не здаються. Вони гатять цілодобово, використовуючи всю можливу зброю й знищуючи місто до руїн.

18 квітня розвідка Великої Британії повідомила, що Росія перекидає додаткові підрозділи на Бахмутський напрямок.