Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу.
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Що відбувається в Бахмуті
Сирський наголосив, що Росія концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте, за словами командувача, сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат.
Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БпЛА агресора: "Орлан" і ZALA,
– повідомив він.
Що зараз відбувається в Бахмуті
- Заступниця міністра оборони Ганни Маляр повідомила, що ЗСУ уже проводять штурмові та контрнаступальні дії на Бахмутському, Авдіївського, Лиманському та Мар'їнському напрямках.
- Проте не все так легко. Адже лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон наголосив, що окупанти не здаються. Вони гатять цілодобово, використовуючи всю можливу зброю й знищуючи місто до руїн.
- 18 квітня розвідка Великої Британії повідомила, що Росія перекидає додаткові підрозділи на Бахмутський напрямок.