Такое мнение 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, уже есть сообщение о том, что из Бахмута выходят некоторые украинские подразделения.
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Россияне могут окружить Бахмут
Жданов отметил, что на Бахмутском направлении россияне имеют частичный успех. Захватчики уже продвинулись в направлении Дубово-Васильевки, Хромово находится под огневым контролем врага, а район мясокомбината в Бахмуте контролируют оккупанты. Определенное продвижение России наблюдается на юге города.
В то же время российские войска потерпели поражение в попытках атаковать села Ивановское и Ступочки, утверждает он.
По мнению военного эксперта, командование ВСУ примет решение о выходе украинских военных из Бахмута, несмотря на некоторые успехи наших бойцов. Он отметил, что уже есть сообщения о том, что из Бахмута выходят некоторые украинские подразделения.
Я думаю, что командование примет такое решение, несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. Через сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута,
– убежден он.
Олег Жданов подчеркнул, что есть угроза окружения Бахмута российскими войсками. Оккупанты постоянно бьют по городу артиллерией. Ситуация в Бахмуте крайне критична.
Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Что происходит на фронте: главное
- Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отразили на них более 150 атак противника.
- В Бахмуте в Донецкой области продолжаются интенсивные бои. Украинская оборона находится под растущим давлением со стороны российских захватчиков. Минобороны Великобритании также сообщило о разрушении мостов Вооруженными Силами Украины.
- Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Командующий Сил специальных операций ВС Украины бригадный генерал Виктор Хоренко приезжал в Бахмут, где проверил работу своих подразделений.