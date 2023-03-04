Такое мнение 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, уже есть сообщение о том, что из Бахмута выходят некоторые украинские подразделения.

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Россияне могут окружить Бахмут

Жданов отметил, что на Бахмутском направлении россияне имеют частичный успех. Захватчики уже продвинулись в направлении Дубово-Васильевки, Хромово находится под огневым контролем врага, а район мясокомбината в Бахмуте контролируют оккупанты. Определенное продвижение России наблюдается на юге города.

В то же время российские войска потерпели поражение в попытках атаковать села Ивановское и Ступочки, утверждает он.

По мнению военного эксперта, командование ВСУ примет решение о выходе украинских военных из Бахмута, несмотря на некоторые успехи наших бойцов. Он отметил, что уже есть сообщения о том, что из Бахмута выходят некоторые украинские подразделения.

Я думаю, что командование примет такое решение, несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. Через сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута,

– убежден он.

Олег Жданов подчеркнул, что есть угроза окружения Бахмута российскими войсками. Оккупанты постоянно бьют по городу артиллерией. Ситуация в Бахмуте крайне критична.

Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

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