У россиян есть одно наибольшее "достижение" в Бахмуте: есть ли основания для выхода ВСУ из города

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области. Накануне Владимир Зеленский заявил, что если враг захватит город, то под угрозой окажутся Краматорск и Славянск. Но пока нет оснований для выхода ВСУ из Бахмута.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, наибольшее "достижение" россиян – выход на границу улицы Щедра в Бахмуте.

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Угрозы при выходе ВСУ из города

Коваленко отметил, что трассы Т-05-04 и О-0506 находятся под огневым контролем россиян. Поэтому Бахмут оказался в полукольце, что создало проблемы для материально-технического обеспечения украинских военных.

Военный обозреватель убежден, что оккупанты не имеют достаточно ресурсов, чтобы вести наступательные бои в Бахмуте. Враг сможет это сделать, когда изменятся погодные условия.

Они сейчас перераспределяют свой ресурс, концентрируются на городских боях. Наступательные бои в направлении Т-05-04 и О-0506 могут возобновиться с новой силой, когда изменятся погодные условия. Сейчас погодные условия не в пользу российских оккупантов,

– считает он.

Александр Коваленко отметил, что в настоящее время выход ВСУ из Бахмута нецелесообразен. Украинская артиллерия контролирует наступательные действия российских захватчиков. Он также подчеркнул, что Россия не достигнет своих целей.

"Они (россияне – 24 Канал) потратили 9 месяцев на то, чтобы с разных точек пройти от 4 до 10 километров до Бахмута. Сейчас их наибольшее достижение – то, что они смогли выйти на границу улицы Щедра в Бахмуте", – сказал военный обозреватель. .

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Россия не имеет достаточно ресурсов

Как утверждает Коваленко, сейчас живая сила – это единственный ресурс, с помощью которого оккупанты могут продвигаться без ограничений. Они могут пополнять личный состав того или иного подразделения, не производить его отвод от линии столкновения.

"На левобережье Херсонской области и Запорожской области у россиян критическая ситуация с пополнением своих подразделений. У них нет полной штатной комплектации. Основную их технику отправляют на Бахмутское направление. Даже там ее не хватает", – отметил он.

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