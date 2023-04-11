Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, россияне даже не считают свои потери, а просто идут в наступление.

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"По моему мнению, самое страшное то, что Россия не считает потери. Они просто идут в наступление. Их нельзя остановить, их можно только убить. Для того чтобы их остановить, их нужно убить", – отметил он.

Россияне вернулись к тактике "выжженной земли"

Жданов отметил, что ситуация в Бахмуте остается критической. Преимущественно бои продолжаются в центре города. Оккупанты пытаются прорваться к железной дороге. Для захвата Бахмута россияне постоянно бросают новые силы.

Там сражаются 106 воздушно-десантный полк, 151 мотострелковая бригада и подтягиваются части 98 воздушно-десантной дивизии. То есть там собрана "элита" российских войск. Туда подтянута артиллерия. Сейчас есть информация о том, что враг стягивает тяжелые огнеметные системы "Солнцепек",

– сказал он.

Как утверждает военный эксперт, на Бахмутском направлении россияне вернулись к тактике "выжженной земли". Позиции ВСУ атакуют одновременно и артиллерия, и авиация. Также враг применяет тяжелые огнеметные системы, чтобы выбить наши войска с позиций.

"Также враг пытался продвигаться и атаковать наши позиции в районе Богдановки и Хромово. Но здесь Силы обороны нанесли им существенный удар. Они "откатились" на начальные рубежи, успеха не имели", – сообщил Жданов.

Он подчеркнул, что за минувшие сутки украинские военные отразили более 30 российских атак.

Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

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