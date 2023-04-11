Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, россияне даже не считают свои потери, а просто идут в наступление.
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"По моему мнению, самое страшное то, что Россия не считает потери. Они просто идут в наступление. Их нельзя остановить, их можно только убить. Для того чтобы их остановить, их нужно убить", – отметил он.
Россияне вернулись к тактике "выжженной земли"
Жданов отметил, что ситуация в Бахмуте остается критической. Преимущественно бои продолжаются в центре города. Оккупанты пытаются прорваться к железной дороге. Для захвата Бахмута россияне постоянно бросают новые силы.
Там сражаются 106 воздушно-десантный полк, 151 мотострелковая бригада и подтягиваются части 98 воздушно-десантной дивизии. То есть там собрана "элита" российских войск. Туда подтянута артиллерия. Сейчас есть информация о том, что враг стягивает тяжелые огнеметные системы "Солнцепек",
– сказал он.
Как утверждает военный эксперт, на Бахмутском направлении россияне вернулись к тактике "выжженной земли". Позиции ВСУ атакуют одновременно и артиллерия, и авиация. Также враг применяет тяжелые огнеметные системы, чтобы выбить наши войска с позиций.
"Также враг пытался продвигаться и атаковать наши позиции в районе Богдановки и Хромово. Но здесь Силы обороны нанесли им существенный удар. Они "откатились" на начальные рубежи, успеха не имели", – сообщил Жданов.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки украинские военные отразили более 30 российских атак.
Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- По состоянию на утро 11 апреля "вторая армия мира" продолжает совершать безрезультатные наступательные операции. Вместе с тем несет бешеные потери в технике и личном составе. В частности, самые адские сейчас такие направления: Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское.
- Как констатировали в Генштабе, за прошедшие сутки нашим воинам удалось отбить 52 атаки противника на Востоке.
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения путинских воинов, а также удар по ЗРК. Кроме того, было ликвидирован вражеский вертолет Ми-24 и 9 БпЛА разных типов.