Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, росіяни навіть не рахують своїх втрат, а просто йдуть у наступ.
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"На мою думку, найстрашніше те, що Росія не рахує втрати. Вони просто йдуть у наступ. Їх не можна зупинити, їх можна тільки вбити. Для того, щоб їх зупинити, їх потрібно вбити", – зауважив він.
Росіяни повернулись до тактики "випаленої землі"
Жданов зазначив, що ситуація у Бахмуті залишається критичною. Переважно бої тривають за центр міста. Окупанти намагаються прорватись до залізниці. Для захоплення Бахмута росіяни постійно кидають нові сили.
Там воюють 106 повітряно-десантний полк, 151 мотострілецька бригада і підтягуються частини 98 повітряно-десантної дивізії. Тобто там зібрана "еліта" російських військ. Туди підтягнута артилерія. Зараз є інформація про те, що ворог стягує тяжкі вогнеметні системи "Солнцепек",
– сказав він.
Як стверджує військовий експерт, на Бахмутському напрямку росіяни повернулися до тактики "випаленої землі". Позиції ЗСУ атакують одночасно і артилерія, і авіація. Також ворог застосовує тяжкі вогнеметні системи, щоб вибити наші війська з позицій.
"Також ворог намагався просуватися та атакувати наші позиції в районі Богданівки та Хромово. Але тут Сили оборони завдали їм суттєвого удару. Вони "відкотились" на початкові рубежі, успіху не мали", – повідомив Жданов.
Він підкреслив, що за минулу добу українські військові відбили понад 30 російських атак.
Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео
Що відбувається на фронті: останні новини
- Станом на ранок 11 квітня "друга армія світу" продовжує здійснювати безрезультатні наступальні операції. Разом з тим зазнає шалених втрат у техніці та особовому складі. Зокрема, найпекельнішими є зараз такі напрямки: Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський.
- Як констатували у Генштабі, минулої доби нашим воїнам вдалось відбити 52 атаки противника на Сході.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження путінських вояків, а також удару по ЗРК. Окрім того, було ліквідовано ворожий гелікоптер Мі-24 та 9 БпЛА різних типів.