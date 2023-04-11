Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, росіяни навіть не рахують своїх втрат, а просто йдуть у наступ.

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"На мою думку, найстрашніше те, що Росія не рахує втрати. Вони просто йдуть у наступ. Їх не можна зупинити, їх можна тільки вбити. Для того, щоб їх зупинити, їх потрібно вбити", – зауважив він.

Росіяни повернулись до тактики "випаленої землі"

Жданов зазначив, що ситуація у Бахмуті залишається критичною. Переважно бої тривають за центр міста. Окупанти намагаються прорватись до залізниці. Для захоплення Бахмута росіяни постійно кидають нові сили.

Там воюють 106 повітряно-десантний полк, 151 мотострілецька бригада і підтягуються частини 98 повітряно-десантної дивізії. Тобто там зібрана "еліта" російських військ. Туди підтягнута артилерія. Зараз є інформація про те, що ворог стягує тяжкі вогнеметні системи "Солнцепек",

– сказав він.

Як стверджує військовий експерт, на Бахмутському напрямку росіяни повернулися до тактики "випаленої землі". Позиції ЗСУ атакують одночасно і артилерія, і авіація. Також ворог застосовує тяжкі вогнеметні системи, щоб вибити наші війська з позицій.

"Також ворог намагався просуватися та атакувати наші позиції в районі Богданівки та Хромово. Але тут Сили оборони завдали їм суттєвого удару. Вони "відкотились" на початкові рубежі, успіху не мали", – повідомив Жданов.

Він підкреслив, що за минулу добу українські військові відбили понад 30 російських атак.

Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

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