Оккупанты не смогут удерживать контратаки ВСУ возле Бахмута и Сватово, – военный обозреватель

У россиян возникает все больше проблем с поставкой боеприпасов и человеческого ресурса. Уже вскоре оккупационные войска не смогут сдерживать контратаки ВСУ возле Бахмута и Сватово.

Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупантам не хватит сил и средств для того, чтобы полноценно сделать из участка Сватово – Кременная непробиваемый бастион.

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Оккупанты не смогут компенсировать потери у Бахмута

Коваленко отметил, что в течение декабря ВСУ наносили удары по вражеским складам с боеприпасами, откуда осуществлялись поставки боекомплекта к артиллерии возле Бахмута. То есть, россиян оставили без пропорционального количества боекомплекта уже к концу декабря.

Он напомнил, что в конце 2022 года в сети было обнародовано видео, на котором вагнеровцы жаловались, что им не хватает боеприпасов. Все это благодаря регулярной высокоточной работе нашей артиллерии. Также мы видели, как ВСУ "поздравили" с Новым годом оккупантов в Макеевке.

Это было феерично, это было ярко, а также это было уничтожение в считанные минуты батальонно-тактической группы фактически ранеными и ликвидированными,

– заметил Коваленко.

По его словам, это была свежая БТГр, у которой были боеприпасы и определенное количество техники. Именно она должна была так или иначе идти на ротацию с подразделениями, которые находятся по линии столкновения в направлении Авдеевки и Бахмута. То есть у россиян возникает проблема уже не только с боеприпасами, а и со своевременным снабжением ресурса, который мог бы компенсировать потери.

Поэтому, подчеркнул Коваленко, на этих локациях может полностью измениться в ближайшее время ситуация, потому что российские оккупанты не смогут сдерживать контратаки ВСУ и будут терять позиции в тех или иных локациях у Авдеевки и Бахмута.

Коваленко рассказал, что россияне не смогут сдерживать контратаки ВСУ возле Бахмута и Сватово: смотрите видео

Когда враг не сможет обороняться у Сватово

Военно-политический обозреватель отметил, что россияне бросают большое количество сил и средств на линию Сватово – Кременная. Однако их все равно не хватит для того, чтобы полноценно сделать из этого участка бастион, который невозможно будет пробить.

По его словам, отрезок Сватово – Кременная находится под полным огневым контролем ВСУ, а на некоторых локациях уже физически находятся наши воины. Поэтому перемещение оккупантов по данному участку довольно проблематично.

В то же время, он отметил, что на отрезке Троицкое – Сватово несколько иная ситуация, ведь именно по этому участку идет поставка сил и средств из России в Сватово. Когда ВСУ установят огневой контроль и будет физическое присутствие на данном отрезке – это может поставить точку в вопросе дальнейшего развития событий по освобождению Сватово.

Когда будет перерезана северная и южная ветви этой трассы – Сватово невозможно будет российским оккупантам полноценно оборонять, вести там оборонительные действия. Следовательно, им будет оставаться исключительно одно – бежать в Старобельск,

– подчеркнул Коваленко.

А тогда, резюмировал военно-политический обозреватель, будет сыпаться весь их фронт, а также будет происходить каскадное разрушение обороны врага по крайней мере к Старобельску.

Какая ситуация у Бахмута и Сватово: коротко