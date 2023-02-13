Почему затих Лукашенко: оппозиционер сказал, чем занимается белорусский диктатор

Может показаться, что белорусский диктатор Александр Лукашенко в последнее время затих, ведь он якобы давно не взаимодействовал с Кремлем. Это не так. Лукашенко просто на время переключился на "другой фронт".

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, Лукашенко никогда не прекращает свои отношения с Москвой. А в ближайшее время у него планируется очередная встреча с Путиным в рамках так называемого "союзного государства".

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Лукашенко ездил "в турне" за границей

Как объяснил Латушко, последнее время Лукашенко занимался внешнеполитическими делами. Были как визиты в довольно экзотическое Зимбабве, так и в ОАЭ. Есть информация, что в Эмиратах он смог договориться об инвестициях и помощи в долларах.

Нужны реинвестиции, чтобы поддержать экономику. За последнее время в Беларуси существенно выросли зарплаты – одновременно на 30%. Даже в регионах. Такого роста в Белоруссии давно не было. Лукашенко почувствовал, что общество настроено критически из-за повышения цен, поэтому решил разбавить все напечатанными пустыми бумажками,

– отметил Латушко.

Это влияет на стоимость доллара и евро в стране и повышает вероятность девальвации местной валюты. Поэтому Лукашенко пытался найти источники финансов за границей.

Будет ли вторжение из Беларуси

По словам Латушко, ситуация по вторжению никак не изменилась. Лукашенко продолжает создавать угрозу – в Беларуси до сих пор учатся российские военные.

Пауза относительно Лукашенко, что он якобы притих – это спланированная спецоперация, чтобы отвлечь внимание от себя. Ни санкций, ни угроз – ничего. Он аккумулирует ресурс, помогает россиянам, готовит свою армию. Но чувствует себя более-менее свободно. Это стратегическая ошибка партнеров – не замечать Лукашенко,

– подчеркнул Латушко.

Почему Лукашенко притих – объяснил Латушко: смотрите видео

По его мнению, международные партнеры должны ввести против режима Лукашенко санкции. Однако пока его просто не трогают. Параллельно в Беларуси сильно работает местная пропаганда вместе с российскими спецслужбами, пытающимися склонить местных военных к участию в войне.

Пока ни общество, ни военные не хотят воевать. Однако некоторые проблемы могут быть.

Там работают пропаганда, контрразведка, другие спецслужбы, чтобы военные начали думать в другом русле. У военных часто нет доступа даже в Интернет. Они живут в своем мире, созданном Лукашенко при поддержке России. Следует понимать, что в определенный момент Лукашенко может отправить войска, но не на передовую. А в качестве поддержки,

– допустил Латушко.

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