Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, – ОБСЕ

Ситуация с безопасностью на Востоке Украины ухудшается. В ОБСЕ отметили, что зона вблизи населенного пункта Золотое превращается в горячую точку.

На Донбассе снова фиксируют тяжелое вооружение оккупантов. Об этом заявила специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Хайди Грау.

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Грау отметила, что можно достичь тишины, если "стороны проявят необходимую политическую волю". Однако текущие консультации участников ТКГ не позволяют принять необходимые решения.

Отдельно чиновница подчеркнула, что политическая рабочая подгруппа в ТКГ не может собраться. Новые пункты пропуска в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области еще не открыли.

Некоторые сдвиги есть

Важно, что участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых людей и обсудили "процессуальное очищение" в отношении уже освобожденных.

Также есть определенные сдвиги в вопросе исследования ситуации в затопленных шахтах вдоль линии соприкосновения.