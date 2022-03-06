Ситуация с безопасностью в Николаеве стабильная и контролируемая правоохранителями

Российские оккупанты 5 марта совершили провокации в Николаевской области, обстреляв жилые кварталы. Сейчас ситуация в городе стабильная.

В Николаеве продолжаются мероприятия по разминированию боеприпасов

В МВД утверждают, что правоохранители контролируют ситуацию в Николаеве. В городе полиция круглосуточно несет службу и патрулирует улицы.

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Сообщается, что в результате обстрелов жилых кварталов города остались неразорвавшиеся боеприпасы.

Продолжаются мероприятия по разминированию. За прошедшие сутки полиция получила 230 обращений от местных.

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