У Миколаєві тривають заходи щодо розмінування боєприпасів

В МВС переконують, що правоохоронці контролюють ситуацію в Миколаєві. У місті поліція цілодобово несе службу та патрулює вулиці.

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Повідомляється, що внаслідок обстрілів житлових кварталів міста залишились боєприпаси, які не розірвались.

Тривають заходи щодо розмінування. Протягом минулої доби поліція отримала 230 звернень від місцевих.

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