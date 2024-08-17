Иран откладывает нападение на Израиль: NYT узнали причину

Иран, вероятно, отложит запланированное "возмездие" Израилю после того, как в Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ганию.

Причиной является предоставление возможности посредникам возможность продолжить работу над прекращением огня в Газе. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле.

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Почему Иран откладывает нападение на Израиль

The New York Times напомнило, что американские, израильские, египетские и катарские чиновники встретились в пятницу в столице Катара, городе Доха, для переговоров по урегулированию разногласий между Израилем и ХАМАС.

Египет, Катар и США в совместном заявлении сообщили, что предоставили Израилю и ХАМАС предложение о "переходном периоде", которое соответствует условиям, изложенным президентом Джо Байденом 31 мая и позже одобренным Совбезом ООН. Посредники назвали переговоры "серьезными и конструктивными", а атмосферу "позитивной".

Позже премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. По информации источников издания, катарский чиновник призвал Иран воздержаться от любых действий, которые бы могли привести к эскалации.

Согласно данным собеседников The New York Times, уже на следующий день после переговоров израильская разведка наблюдала снижение уровня боеспособности ракетных подразделений Ирана и "Хезболлы". В то же время источники издания добавили, что их оценки быстро меняются "в связи с изменчивостью событий".

Отмечается также, что в последнее время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ужесточил условия для прекращения огня в Секторе Газа. В частности, он требует, чтобы израильские военные остались на границе Сектора Газа с Египтом, чтобы не дать боевикам ХАМАС получить новое оружие.

На днях The Wall Street Journal писало, что армию Израиля перевели в повышенную боевую готовность. Такое решение приняли на фоне опасений, что Иран и ливанская группировка "Хезболла" нанесут удары. Сообщалось, что Израиль заметил подготовку к атакам.