Об этом говорится в официальном заявлении посольства США в Ливане. В то же время большинство авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Бейрут, а билеты на многие рейсы уже распроданы.

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США обратились к своим гражданам в Ливане

За последние несколько дней Израиль и группировка "Хезболла", действующая в Ливане, обменялись серией ударов. Так, вечером 27 июля в результате обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибло 12 человек, среди которых дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет.

Одним из последних обстрелов стал и авиаудар Израиля по Бейруту, в результате которого был ликвидирован один из высокопоставленных участников "Хезболлы" Фуад Шукр. А уже в ночь на 2 августа боевики запустили десятки ракет в ответ.

По данным западной прессы, "Хезболла" находится в состоянии "повышенной готовности" и "зачистила" некоторые ключевые объекты на юге Ливана, готовясь к возможному нападению со стороны Израиля.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом. А тех, кто решит остаться – подготовить планы действий на случай чрезвычайной ситуации.

Американцам советуют "бронировать любой доступный билет, даже если этот рейс вылетает не сразу или не следует по выбранному ими маршруту". Те, кто не имеет денег на билеты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью.

Однако это еще не все, власти Великобритании также призвали своих граждан как можно скорее покинуть пределы Ливана, поскольку "ситуация в стране может резко обостриться". По данным издания The Guardian, подобную рекомендацию обнародовали и Франция и Германия.

К слову, украинское МИД также обновил рекомендации относительно пребывания граждан Украины на территории Израиля и Ливана. В частности, в ведомстве призвали воздержаться от поездок в эти две страны. Украинцам, которые уже находятся там, настоятельно советуют выехать.