Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Какая сейчас ситуация с боями в Часовом Яру

Анастасия Бобовникова рассказала, что, сейчас можно увидеть некоторое снижение российских штурмов Часового Яра по сравнению с предыдущим периодом.

Враг не может атаковать нас прямо в лоб, потому что они (россияне – 24 Канал) несут очень большие потери,

– объяснила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Она подчеркнула, что поэтому россияне пытаются выискивать слабые места, обходить Часов Яр с флангов, и где-то ударить.

Где-то подобные атаки у россиян не получается и они начинают маленькими ударами места в украинской линии обороны, где у них эффективно получается ударять.

К слову, ранее представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак заявлял, что в Часовом Яру сложилась критическая ситуация. Так, за последние 3 недели враг ежедневно проводил штурмовые действия, а также применял артиллерию, дроны и авиацию.