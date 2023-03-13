У Путина нет времени искать нового лидера, – чеченец объяснил, какое влияние имеет Кадыров

В начале полномасштабного вторжения Россия пыталась пугать украинцев Рамзаном Кадыровым и его "мощной армией". Через год от его грозного имиджа ничего не осталось.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель Муса Ломаев. По его словам, весь ореол ужаса, который годами создавали вокруг Кадырова, оказался пустым местом и "пшиком". Реальная война расставила все на свои места.

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Его имидж должен был пугать россиян, украинцев и весь мир. В начале полномасштабной войны он пробовал демонстрировать, что захватит не только Украину, но всю Европу. А оказалось, что он может только уничтожать чеченский народ,

– отметил Ломаев.

У Кадырова нет поддержки в Чечне

Ломаев подчеркнул, что вся власть Рамзана Кадырова и его семьи базируется на российской армии. Как только оккупанты покинут территорию Чечни, все сразу увидят реальный уровень его поддержки. Даже ближайшее окружение Кадырова предаст его, когда перестанут приходить деньги из российского бюджета.

У Кадыровых нет никакого влияния за пределами республики. И никогда не было. Ими пугали россиян. Но в действительности ничего нет. 17-летний сын Кадырова ехал к Путину, потому что диктатору трудно будет сейчас ставить другого человека в Чечне,

– заметил Ломаев.

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В свое время Владимир Путин избрал семью Кадыровых для управления Чечней. На фоне неудач на войне против Украины у диктатора нет времени находить нового лидера в регионе. Ему достаточно, чтобы это был кто-нибудь из Кадыровых – или сын, или дядя, или двоюродный брат и т.д.

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