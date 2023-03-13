Про це 24 Каналу розповів громадський діяч Муса Ломаєв. За його словами, увесь ореол жаху, який роками створювали навколо Кадирова, виявився пустим місцем та "пшиком". Реальна війна розставила все на свої місця.

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Його імідж мав лякати росіян, українців та увесь світ. На початку повномасштабної війни він пробував демонструвати, що захопить не лише Україну, але й всю Європу. А виявилося, що він може лише знищувати чеченський народ,

– зазначив Ломаєв.

У Кадирова немає підтримки в Чечні

Ломаєв підкреслив, що уся влада Рамзана Кадирова та його сім'ї базується на російській армії. Як тільки окупанти покинуть територію Чечні, то усі одразу побачать реальний рівень його підтримки. Навіть найближче оточення Кадирова зрадить його, коли перестануть приходити гроші з російського бюджету.

В Кадирових немає ніякого впливу за межами республіки. І ніколи не було. Ними лякали росіян. Але в реальності нічого немає. 17-річний син Кадирова їхав до Путіна, бо диктатору важко буде зараз ставити іншу людину в Чечні,

– зауважив Ломаєв.

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Свого часу Владімір Путін обрав сім'ю Кадирових для керування Чечнею. На фоні невдач на війні проти України в диктатора нема часу знаходити нового лідера в регіоні. Йому достатньо, щоб це був хто-небудь з Кадирових – чи син, чи дядько, чи двоюрідний брат тощо.

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