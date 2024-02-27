Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что Черное море – опасное для кораблей оккупантов.

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Россияне не заводят корабли

Дмитрий Плетенчук, что по состоянию на сейчас врагу нет смысла заводить новые корабли в Черноморский регион.

Они сейчас не могут справиться с тем флотом, что уже имеется. Фактически, завести сюда какие-то единицы – это просто увеличить количество целей,

– подчеркнул спикер.

Даже сейчас россияне вынуждены прятаться в восточной части Черного моря. А задачи по ведению морского боя они не выполняют. Как отметил Плетенчук, лишь иногда можно встретить суда обеспечения, которые ходят из Новороссийска. Это происходит один – два раза в месяц.

Захватчики ограничены в Черном море и не могут перебрасывать суда, которые могут что-то изменить. Внутренние воды имеют определенные ограничения по проходимости, а Босфор закрыт. Ранее попытки были, но сейчас ситуация по количеству кораблей стабильная.

Россияне имеют возможность строить новые корабли – даже во временно оккупированном Крыму. Однако сухие доки сейчас являются опасной локацией для российского флота.

Уничтожение кораблей