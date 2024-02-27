Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что Черное море – опасное для кораблей оккупантов.
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Россияне не заводят корабли
Дмитрий Плетенчук, что по состоянию на сейчас врагу нет смысла заводить новые корабли в Черноморский регион.
Они сейчас не могут справиться с тем флотом, что уже имеется. Фактически, завести сюда какие-то единицы – это просто увеличить количество целей,
– подчеркнул спикер.
Даже сейчас россияне вынуждены прятаться в восточной части Черного моря. А задачи по ведению морского боя они не выполняют. Как отметил Плетенчук, лишь иногда можно встретить суда обеспечения, которые ходят из Новороссийска. Это происходит один – два раза в месяц.
Захватчики ограничены в Черном море и не могут перебрасывать суда, которые могут что-то изменить. Внутренние воды имеют определенные ограничения по проходимости, а Босфор закрыт. Ранее попытки были, но сейчас ситуация по количеству кораблей стабильная.
Россияне имеют возможность строить новые корабли – даже во временно оккупированном Крыму. Однако сухие доки сейчас являются опасной локацией для российского флота.
Уничтожение кораблей
- Британская разведка сообщила, что Украина в Черном море смогла перехватить доминирование в западной части Черного моря. Однако несмотря на то, что функционал российских кораблей ограничен, потенциал у него до сих пор серьезный.
- В начале февраля 2024 года в Генштабе ВСУ рассказали, что украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку. Дмитрий Плетенчук сообщил, что среднее количество кораблей в черноморской акватории на начало вторжения достигало около 80. По состоянию на сейчас ВСУ уничтожили треть – а еще десяток находится на ремонте.
- За последние несколько месяцев россияне всего один раз применили "Калибры" для атак по Украине – после уничтожения "Цезаря Куникова. Российский ВПК не может в том объеме, в котором они привыкли, использовать эти ракеты