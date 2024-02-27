Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морський сил Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що Чорне море – небезпечне для кораблів окупантів.
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Росіяни не заводять кораблі
Дмитро Плетенчук розповів, що станом на зараз ворогу немає сенсу заводити нові кораблі в Чорноморський регіон.
Вони зараз не можуть дати ради тому флоту, що вже наявний. Фактично, завести сюди якісь одиниці – це просто збільшити кількість цілей,
– наголосив речник.
Навіть зараз росіяни вимушені ховатися у східній частині Чорного моря. А завдання з ведення морського бою вони не виконують. Як зазначив Плетенчук, лише інколи можна зустріти судна забезпечення, які ходять з Новоросійська. Це відбувається один – два рази у місяць.
Загарбники обмежені у Чорному морі і не можуть перекидати судна, які можуть щось змінити. Внутрішні води мають певні обмеження по прохідності, а Босфор закритий. Раніше спроби були, але зараз ситуація щодо кількості кораблів стабільна.
Росіяни мають можливість будувати нові кораблі – навіть в тимчасово окупованому Криму. Однак сухі доки зараз є небезпечною локацією для російського флоту.
Знищення кораблів
- Британська розвідка повідомила, що Україна в Чорному морі змогла перехопити домінування в західній частині Чорного моря. Однак попри те, що функціонал російських кораблів обмежений, потенціал у нього досі серйозний.
- На початку лютого 2024 року в Генштабі ЗСУ розповіли, що українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. Дмитро Плетенчук повідомив, що середня кількість кораблів у чорноморській акваторії на початок вторгнення сягала близько 80. Станом на зараз ЗСУ знищили третину – а ще десяток перебуває на ремонті.
- За останні декілька місяців росіяни всього один раз застосували "Калібри" для атак по Україну – після знищення "Цезаря Кунікова". Російський ВПК не може в тому обсязі, в якому вони звикли, використовувати ці ракети.