Ситуация на Донбассе напряженная, но контролируемая украинскими воинами, – ООС

На Донецком и Луганском направлении Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российско-оккупационных войск. Ситуация на Донбассе напряженная, однако контролируемая украинскими войсками.

По данным ООС, противник здесь не достиг поставленной цели и ежедневно несет существенные потери.

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Командование Объединенных сил непрерывно управляет воинскими частями и подразделениями.

Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора, а на некоторых направлениях эффективно контратакуют, – заявили в ООС.

К слову, российские оккупанты 26 февраля вблизи города Волохов Яр расстреляли рейсовый автобус. Известно, что он ехал по маршруту Харьков – Изюм. Детали – читайте в статье.

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