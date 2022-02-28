Ситуация на Донбассе напряженная, но контролируемая украинскими воинами, – ООС
Источник:Операция Объединенных Сил
На Донецком и Луганском направлении Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российско-оккупационных войск. Ситуация на Донбассе напряженная, однако контролируемая украинскими войсками.
По данным ООС, противник здесь не достиг поставленной цели и ежедневно несет существенные потери.
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Командование Объединенных сил непрерывно управляет воинскими частями и подразделениями.
Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора, а на некоторых направлениях эффективно контратакуют, – заявили в ООС.
К слову, российские оккупанты 26 февраля вблизи города Волохов Яр расстреляли рейсовый автобус. Известно, что он ехал по маршруту Харьков – Изюм. Детали – читайте в статье.
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