За даними ООС, противник тут не досяг поставленої мети та щодня несе суттєві втрати.

До теми Окупанти обстріляли житлові райони Сіверськодонецька: є жертви

Командування Об’єднаних сил безперервно управляє військовими частинами та підрозділами.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують, – заявили в ООС.

До слова, російські окупанти 26 лютого поблизу міста Волохів Яр розстріляли рейсовий автобус. Відомо, що він їхав за маршрутом Харків – Ізюм. Деталі – читайте у статті.

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