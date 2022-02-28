Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко заявив, що в автобусі перебували 7 жителів Донецької області, серед них – 4 жінки і 3 чоловіка.

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Наразі всіх їх вважають загиблими, або зниклими безвісти. Зв'язку з ними немає вже кілька днів – з 26 лютого. За інформацією, яку вдалося отримати від мешканців Волохового Яру, в автобусі є загиблі.

Але забрати тіла звідти неможливо – місце, де стоїть автобус, контролюють російські військові. Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл та доправлення їх додому,

– наголосив Кириленко.

Додамо, що до Волновахи 28 лютого виїхав транспорт, який мав вивезти людей з міста потрапив під ворожий обстріл. Евакуаційна колона перебуває в укритті.

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