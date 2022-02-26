Голова Донецької облдержадміністрації та керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко розповів про жахливі втрати в регіоні.

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За його словами, Росія вбиває цивільних та повинна відповісти за злочини.

За 26 лютого станом на 17:00 внаслідок російських обстрілів загинули 19 цивільних, поранено 73 людини. Зокрема:

у Волновасі – 15 загиблих, 5 поранених (1 дитина);

у Сартані – 4 загиблих, 9 поранених (1 дитина);

у Маріуполі – 58 поранених;

у Сопиному – 3 поранених;

у Південному – 1 поранений.

Окрім того, як повідомив чиновник, у Торецьку також втрати – 5 людей загинуло, 6 поранено. Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі села Волохів Яр на Харківщині. Серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків.

Загалом, за даними омбудсмена Людмили Денісової, з початку бойових дій агресора від обстрілів ворога загинуло 5 дітей, ще 33 отримали поранення.

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Текст публікації Павла Кириленка:

Росія убиває цивільних! За 26 лютого (станом на 17:00) внаслідок російських обстрілів загинули 19 цивільних, поранено 73 людини. Зокрема:

– у Волновасі 15 загиблих, 5 поранених (1 дитина);

– у Сартані 4 загиблих, 9 поранених (1 дитина);

– у Маріуполі 58 поранених;

– у Сопиному 3 поранених;

– у Південному 1 поранений.