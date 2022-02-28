Так, на п'ятий день війни проти України загарбники цілеспрямовано обстріляли багатоповерхівки в одному зі спальних районів Сіверськодонецька.

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Обстріл Сіверськодонецька

Сьогодні загарбники цілеспрямовано обстріляли багатоповерхівки в одному зі спальних районів Сєверодонецька. Серед цивільного населення є загиблі та поранені,

– йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці Операція об'єднаних сил.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують.

Раніше ми розповіли про жорстокі розстріли Сіверськодонецька. Унаслідок атак загарбників загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень різного ступеня важкості. Постраждалих доправили до травматичного відділення. Стан одного чоловіка середньої тяжкості, іншого – тяжкий.

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