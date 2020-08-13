За последние сутки пророссийские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. В ответ на вражеские провокации украинские военнослужащие огонь не открывали.

Враг открывал огонь из гранатомета и стрелкового оружия

Среди боевого состава потерь и ранений нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Какие провокации совершал враг:

Вблизи Марьинки и Южного – несколько автоматических очередей из стрелкового оружия.

Возле Зализного – два выстрела из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку Красногоровки – минирование местности с помощью ручного противотанкового гранатомета.

Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Актуально! С начала суток 13 августа на Донбассе – пока тишина, нарушений режима полного прекращения огня не зафиксировано.

На Донбассе 12 августа – небоевая потеря

Отметим, что 12 августа в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Потеря является небоевой, разведчик смертельно ранился во время неосторожного обращения с оружием.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала