Ситуация на Донбассе: провокации оккупантов продолжаются
За последние сутки пророссийские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. В ответ на вражеские провокации украинские военнослужащие огонь не открывали.
Враг открывал огонь из гранатомета и стрелкового оружия
Среди боевого состава потерь и ранений нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Какие провокации совершал враг:
- Вблизи Марьинки и Южного – несколько автоматических очередей из стрелкового оружия.
- Возле Зализного – два выстрела из автоматического станкового гранатомета.
- Неподалеку Красногоровки – минирование местности с помощью ручного противотанкового гранатомета.
Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли,
– говорится в сообщении штаба ООС.
На Донбассе 12 августа – небоевая потеря
Отметим, что 12 августа в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Потеря является небоевой, разведчик смертельно ранился во время неосторожного обращения с оружием.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала