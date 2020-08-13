За останню добу проросійські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. У відповідь на ворожі провокації українські військовослужбовці вогонь не відкривали.

Ворог відкривав вогонь з гранатомета та стрілецької зброї

Серед бойового складу втрат та поранень немає. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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Які провокації здійснював ворог:

Поблизу Мар'їнки та Південного – кілька автоматичних черг зі стрілецької зброї.

Біля Залізного – два постріли з автоматичного станкового гранатомета.

Неподалік Красногорівки – мінування місцевості з допомогою ручного протитанкового гранатомета.

Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Актуально! Від початку доби 13 серпня на Донбасі – поки тиша, порушень режиму повного припинення вогню немає.

На Донбасі 12 серпня – небойова втрата

Зазначимо, що 12 серпня у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовослужбовець. Втрата є небойовою, розвідник смертельно поранився під час необережного поводження зі зброєю.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу