Пророссийские боевики в течение 31 мая трижды открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь среди украинских военных, к счастью, нет. В то же время бойцы ООС ликвидировали одного наемника и двух ранили.

Оккупанты обстреливали украинских бойцов из минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Актуально Россия проводит перегруппировку войск на Донбассе: какова ее цель Где на Донбассе было горячо Враг неподалеку Новотроицкого открыл огонь по опорным пунктам ВСУ из ручных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонительных укреплений две мины калибра 82 миллиметров.

От начала суток боевики обстреляли позиции ООС вблизи Гнутово. Обратите внимание! От начала 2020 года погибли уже 53 героя, их истории и имена читайте по ссылке. Оккупированные территории / Инфографика 24 канала