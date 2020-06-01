Проросійські бойовики протягом 31 травня тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат серед українських військових, на щастя, немає. Водночас бійці ООС ліквідували одного найманця та двох поранили.

Окупанти обстрілювали українських бійців з мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. Актуально Росія проводить перегрупування військ на Донбасі: яка її мета За даними розвідки, 31 травня українські оборонці знищили одного та поранили двох окупантів. Де було найгарячіше Ворог неподалік Новотроїцького відкрив вогонь по опорних пунктах ЗСУ з ручних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Водяного російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На підступах до Оріхового противник випустив у бік українських оборонних укріплень дві міни калібру 82 міліметрів.

Від початку доби бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Гнутового.