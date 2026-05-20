У россиян серьезные проблемы в Донецкой области: как ВСУ ломают планы врага

Украинские БпЛА атакуют логистический транспорт врага неподалеку от оккупированного контрольно-пропускного пункта в Донецкой области. Дроны способны залетать вглубь от зоны боевых действий на 150 километров. На днях были атакованы российские грузовики, из-за чего была нарушена логистика.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что на определенных участках россияне закрывают движение транспорта, что является положительным сигналом.

Дроны СОУ заставляют врага менять логистику

Сегодня запрещены перевозки по автодороге Донецк – Ясиноватая – Горловка. По словам руководителя изучения оккупации, северная часть Донетчины использовала именно эту трассу.

Через Приазовскую часть едут меньше. Она вся под контролем (украинских дронов – 24 Канал),

– озвучил Андрющенко.

Он привел яркий пример: между Мангушем (Мариупольский район Донецкой области) и Бердянском (Запорожская область) ориентировочно 60 – 70 километров прямого пути. Россияне спокойно там передвигались, перебрасывали технику, топливозаправщики – все, чем насыщали Мелитополь, Васильевку в сторону Орехова.

Сегодня, по словам руководителя Центра изучения оккупации, в связи с активной работой украинских беспилотников, оккупанты вынуждены изменить логистику через село Урзуф (село Мангушской громады Мариупольского района).

"Это фактически добавляет еще 50 километров. Они думают, что смогут обойти дроны. Если считать, что происходило в районе Мариуполя, а это от линии фронта, откуда могут стартовать наши middle strike, 160 – 200 километров, то на днях было поражение двух грузовиков на пункте перехода "Вознесенка" (со стороны России, Ростовская область) – "Новоазовск" (со стороны оккупированной части Донецкой области). Это самая отдаленная точка, где мы увидели такое поражение автотранспорта", – озвучил Андрющенко.

А недавно были сожжены два российских бензовоза под Мангушем. Россияне задумываются над необходимостью изменить логистики, но, как заметил Андрющенко, никаким другим путем не могут поставлять бензин, оружие, личный состав. Он рассказал, что оккупанты пытаются маскировать военный транспорт под гражданский.

Заметьте! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп выразил убеждение, что украинское войско достигло мощного скачка и сегодня именно благодаря дронам получило преимущество на оккупированных территориях. Он пояснил, что ключевым фактором является массовость применения беспилотников и телевизионного их управления (FPV), когда оператор дрона видит на экране цели, может использовать его как разведывательный и получать подтверждение поражений. Благодаря такому типу связи украинские дронари успешно уничтожают важные для врага средства, в частности выбивают российскую ПВО. Как следствие – оккупанты испытывают дефицит систем противовоздушной обороны и не способны защитить важные объекты.

Удары на ВОТ: дроны атаковали вражеский "Урал" и порт

Напомним, ранее Петр Анрющенко рассказал, что кроме сожженных российских бензовозов Силы обороны Украины атаковали на оккупированных территориях и Бердянский порт. Под атакой оказался пришвартованный сухогруз, который транспортировал военное оборудование. Было три удара, как результат – судно больше непригодно.

Однако шок вызвала среди захватчиков другая атака, которая произошла вблизи Безымянного (поселок между Мариуполем и Новоазовском) 16 мая. На этом участке беспилотник поразил российский грузовик "Урал", который полностью сгорел. Руководитель Центра изучения оккупации объяснил, что это указывает на то, что СОУ уже держат на контроле путь, который является сухопутным коридором в оккупированный Крым.