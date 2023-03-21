Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой. В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация по разным направлениям фронта.

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Сколько вражеских атак отбили ВСУ

Сейчас оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Однако за минувшие сутки наши защитники отбили более 120 атак террористов на указанных направлениях.

Карта боевых действий 21 марта

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населённых пунктов. Среди них – Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелка и Чугуевка Харьковской области.

оперативная обстановка без значительных конфигураций. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населённых пунктов. Среди них – Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелка и Чугуевка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населённых пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населённых пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского. На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время наши воины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью-Йорк, Орехово-Василовка, Приволье и Часов Яр Донецкой области. Всего от огня оккупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Ситуация в Бахмуте: смотрите карту