Россия, хоть и несет масштабные потери, но не оставляет намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Оккупационные войска ведут наступательные действия на 5 направлениях.
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Только на Востоке Силы обороны отразили более 100 атак
В частности, противник наступает на:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском,
- Шахтерском направлениях.
В то же время на других войска России обороняются. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.
Карта боевых действий в Украине
Какая ситуация на направлениях
На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломить нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое.
Оккупанты наступают на Луганщине: карта боевых действий
Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск.
Россияне ведут наступление на Бахмутском направлении
Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы – успеха не имел.
Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.
Карта боевых действий возле Авдеевки
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.
Силы обороны отработали по оккупантам
За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время наши защитники сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.